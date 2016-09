Edilaine Aparecida Lima, ou simplesmente Edi, na biblioteca que montou no bairro mais pobre de Curitiba: refúgio feito de sonhos (foto: Franklin de Freitas)

Para quem vê de fora, a pequena casa azul e rosa localizada em uma área de invasão na Caximba, Sul de Curitiba, parece um casebre, quase que uma casa de boneca. Não imagina, contudo, que o pequeno, mas acolhedor espaço, é um castelo de sonhos. Ali fica a Biblioteca da Caximba, espaço que funciona, na prática, como um refúgio da realidade para as mais de 1.500 crianças que moram na região e que ali ganham asas para sonhar.

Inaugurado em fevereiro passado, o local foi idealizado há três anos por Edilaine Aparecida Lima, 32 anos, carinhosamente chamada de Edi por moradores e voluntários que atuam na Caximba, bairro mais pobre da Capital. Para que o projeto saísse do papel, moradores se uniram com a ajuda do grupo Amigos da Caximba, formada por universitários, e a ONG Teto, que atua em comunidades carentes do mundo todo. A construção se deu em quatro finais de semana.

“Inauguramos em 20 de fevereito deste ano a biblioteca, mas o projeto com crianças já existe há sete anos. Antes eu fazia na minha garagem”, conta Edi, que vê o espaço como um escape para as crianças, muitas vítimas de abusos sexuais, maus tratos e/ou com pais dependentes químicos. “Aqui é um espaço de liberdade criativa, para incentivar os sonhos deles. Muitos já trabalham na reciclagem desde os quatro anos de idade, mas aqui eles podem sonhar”, complementa.

Além de ser um oásis para os menores, a biblioteca (que é também escola), foca na alimentação das crianças. É que não são poucos os pequenos que não conseguem se alimentar em casa e acabam tendo de recorrer ao espaço, que funciona de quarta-feira à sábado a partir das 14 horas.

“Meu foco é o alimento. As vezes é só aqui que eles comem durante o dia todo. Meu sonho era conseguir R$ 10 mil para fazer a cantina. Hoje elas (crianças) têm de ficar sentadinhas em posição de índio para poder comer”, relata, ressaltando que o ponto alto da semana é o sábado, quando há contação de histórias com direito a fantasias de bruxa e princesa, entre outros.

“Temos nossas limitações, mas é um espaço que eles amam. Eles vêm de famílias pobres em cultura, muitos pais não sabem sequer quem descobriu o Brasil. Como tive uma infância maravilhosa, tento dar isso também para as crianças”, declara. “Eu dou o sonho porque não tenho mais nada para dar, mas isso tem melhorado a comunidade. Trouxemos um pouco mais de paz, de luz. Aqui é um escape para as crianças. Realmente fazemos a diferença”, afirma, orgulhosa do trabalho que realiza.