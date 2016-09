Projeto compete com o tráfico de drogas

Quando se entra na biblioteca/sala de aula, um mural logo em frente à porta do espaço chama a atenção. Ali, fotos, recordações de turmas que já estiveram com Edilaine. Duas delas, mais antigas, chamam a atenção. Datam dos anos de 2010 e 2011, com as crianças (cerca de 36) participando de um coral de Natal na antiga garagem da Edi. Hoje, mais da metade deles já faleceu, em sua maioria vítimas da violência e do tráfico de drogas.

“Incentivamos as crianças a não parar (com os estudos), tentamos mostrar que eles podem ir além, mas é difícil. Quando eles completam 12 anos perdemos para o tráfico. Cerca de 60% das crianças perdemos para a favela, para o pai que abusou, para mãe que é dependente química, para o tráfico de drogas. Aquelas duas fotos do coral, por exemplo, metade das crianças já não está aqui, foram mortos”, conta Edi.

Outro problema, conta ela, é a ausência de apoio no local. É que como a região é uma ocupação irregular, com mais de 800 casas construídas, o Poder Público afirma que não pode ajudar.

“Há alguns anos fui pedir ajuda para Prefeitura, mostrei para eles o esgoto que tem aqui do lado. Eles disseram que não podem entrar porque é ocupação irregular e que se tem criança brincando por ali e gente morando, é porque não deveria estar ali”, reclama.