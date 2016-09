Dia das Crianças terá bolacha e kit guloseima

Datas comemorativas, como Páscoa e Natal, costumam ser muito especiais na Biblioteca da Caximba. Se durante a semana cerca de 18 crianças ocupam o espaço (número que salta para 38 no sábado, quando há contação de histórias), nas datas especiais o número passa de mil pequenos se divertindo no recanto dos sonhos. E para o Dia das Crianças, comemorado em 12 de outubro, elas já decidiram o que querem de presente — uma bolacha Trakinas.

“Para o Dia das Crianças a maioria das crianças está me pedindo uma única coisa: bolacha Trakinas. Pergunta o que eles querem de presente e dizem isso”, diz Edi. “No Dia das Crianças, então, vamos dar as bolachas Trakinas e fazer kit guloseimas”. O evento acontecerá no dia 9 de outubro, às 14 horas. Quem quiser ajudar pode procurar a Edilaine pelo Facebook (https://www.facebook.com/edilaine.lima.7547?fref=ts).