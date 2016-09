Amanhã acontece o equinócio de primavera. O que é isso?

Primeiro dia da primavera tem noite e dia de 12 horas (foto: Franklin de Freitas)

A primavera tem início às 11h21 dsta quinta-feira (22) e se estende até o dia 22 de dezembro, quando começa o verão. Também é o dia do equinócio de primavera. Este dia marca o momento em que dia e noite têm a mesma duração, aproximadamente 12 horas. O fato só se repete mais uma vez ao longo do ano, no equinócio de outono.

O contrário do equinócio é o solstício. O solstício de verão, o primeiro dia da estação mais quente do ano, marca o dia mais longo do ano. Já o solstício de inverno é quando acontece a noite mais longa do ano. No solstício de verão são aproximadamente 14 horas de ensolação e, inversamente, no solstício de invenro a noite tem duração aproximada de 14 horas.

As estações do ano são fenômenos naturais e ocorrem por causa da inclinação do eixo da Terra em relação ao plano de sua órbita em torno do sol. Por isso, quando há o equinócio da primavera no Hemisfério Sul, acontece o equinócio de outono no Hemisfério Norte.

Previsão

A primavera de 2016 terá a influência do fenômeno La Niña que, diferente do El Niño, resfria as águas do Oceano Pacífico. Isso significa que o regime de chuvas para o segundo semestre pode sofrer alguma alteração, embora sejam mais possíveis a partir do começo do próximo ano. O La Niña pode prejudicar a produção de grãos no Brasil, porém, no Paraná, deve deixar o regime de chuvas mais normal, beneficiando a agricultura.

A última vez que o La Niña deu as caras foi em 2010. A previsão para os próximos meses é de chuvas dentro da média, mas a La Niña pode trazer mudanças na atmosfera que aumentam a incidência de raios e de chuvas de granizo, já alerta a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil desde o começo de agosto.