O último dia do inverno começa com temperaturas baixas em todas as regiões do Paraná. Segundo o Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), por meio de publicação no seu site, o vento sopra com intensidade moderada nas diversas regiões paranaenses hoje, variando entre 21 e 28 km/h.

Há possibilidade de geadas de fraca intensidade em áreas isoladas do Centro-Sul, onde as mínimas devem ficar em torno dos 5ºC. Em Curitiba a manhã começa fria, mas esquenta rapidamente por causa da presença do sol. A variação fica entre 8 e 20 graus.

No interior, depois de manhãs com temperaturas amenas, faz calor durante a tarde e umidade relativa do ar fica baixa. No Noroeste do Estado a máxima deve chegar a 32ºC.