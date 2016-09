Fruet diz que eleição é confronto entre verdade e mentira

(foto: Franklin de Freitas)

O prefeito de Curitiba e candidato à reeleição, Gustavo Fruet (PDT), classificou essas eleições como uma disputa entre “a razão e a emoção” e entre “a mentira e a verdade”. Fruet foi o terceiro candidato a participar da série de sabatinas do Bem Paraná e da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR), na noite desta terça-feira. As sabatinas começaram na segunda-feira e vão até a próxima sexta, sempre com transmissão pelo portal do Bem Paraná.

“Há um desafio da comunicação. Eleição é muita emoção, a pessoa vê tanta notícia ruim que sabe que tem uma ilusão, mas quer acreditar em alguma coisa”, afirmou em relação à campanha de seu principal oponente, Rafael Greca (PMN).

“Ele (Greca) teve a capacidade de trabalhar esse lado nostálgico, de uma Curitiba que foi estabelecida em uma outras circunstâncias. Para mim o embate nessa eleição, e pode ser um erro, é entre razão e emoção, verdade e mentira”. Ele criticou Greca por suas alianças com o governador Beto Richa e o ex-governador Roberto Requião. “Não é uma questão só de coerência, mas de caráter”, O candidato disse ainda que Greca foge das perguntas mais duras e fala apenas em “amor, coração e a minha Margarita”.

Fruet voltou a dizer que governou a cidade em um dos piores momentos da história do país. “Vivemos um momento sem precedentes e me sinto feliz por estar nesse momento sem nenhum escândalo na prefeitura, podendo sair na rua”, afirmou o pedetista. “Esse momento é perverso também na receita pública.

A crise política no plano nacional gerou o impeachment da presidente da Dilma e na cassação do presidente da Câmara. No Paraná, tivemos atos de violência, o governador falou que o melhor estava por vir, veio mais um pacotaço na Assembleia e nenhuma ação nova, além de denúncias de corrupção”.

Em relação ao transporte coletivo, o candidato à reeleição afirmou que há integração do sistema e que Curitiba vem bancando a maior parte dela. E lembrou que as empresas de ônibus recorreram à justiça contra a prefeitura. “Escuto muita bravata na campanha, tem candidato que bate no peito e diz que vai resolver a questão. Isso tem apelo, se ele revoga o contrato, tem 30 dias de herói”, disse. “Estamos trabalhando em várias frentes, abrimos informações, passamos aos órgãos de controle. Enfrentamos a questão da tarifa e paralelamente a da infraestrutura”.