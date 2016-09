Horto produz 36 mil mudas/ano

No Dia da Árvore, hoje, a celebração fica por conta do espetáculo dos ipês amarelos. A árvore do ipê é geralmente alta, bem copada e na floração fica totalmente sem folhas, transformando-se em um enorme buquê. Nativa da floresta de Araucárias, a espécie é indicada para arborização urbana porque, além da beleza, tem raízes profundas que não comprometem as calçadas.

No Horto da Barreirinha são produzidas em torno de 36 mil mudas de árvores — usadas, por exemplo, na recuperação de áreas degradadas. Só de árvores nativas são 150 espécies, entre elas pau ferro, pitanga, dedaleiro, araçá e os ipês de todas as cores.

Espalhados por todas as regiões da cidade, os ipês de Curitiba têm em média 30 anos de idade e porte médio, alcançando de dez a 12 metros de altura. Protegidos por legislação específica, os exemplares da Praça Tiradentes, da Avenida Manoel Ribas e da Rodoviária de Curitiba não podem ser cortados.

Os ipês gigantes são, por exemplo, os da Praça Tiradentes. Já o ipê de várzea responde por boa parte do colorido na Rodoviária. São árvores de menor porte e com a copa mais aberta.

Mas nem só de amarelo é feita a cor da primavera em Curitiba. Ipês de flores brancas, rosas ou roxas também se espalham pela cidade que tem em torno 300 mil árvores e cerca de 77 milhões de metros quadrados de vegetação nativa de porte arbóreo.