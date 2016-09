Matsuri e flores no fim de semana

A agenda do fim de semana tem eventos relacionados às flores em Curitiba. No sábado e domingo acontece o Haru Matsuri, o festival das flores da colônia nipo-brasileira da Capital. A festa, acontece no Centro de Eventos do Parque Barigui, com muita gastronomia e cultura japonesa. E de sexta a domingo, será realizado no Bosque São Cristóvão, em Santa Felicidade, a 1ª Festa das Flores e 108ª Exposição de Orquídeas de Curitiba.