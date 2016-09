Primavera traz cores e arte para as unhas

A primavera, que começa nesta quinta-feira, às 11h22, traz a cor como a grande vedete da estação. Além das roupas, os dias mais quentes permitem o uso de sapatos mais leves, como as sandálias rasteirinhas. Para as unhas, a novidade é o uso de uma cor com seis acabamentos diferentes, segundo a Esmalteria Nacional.



Essa é uma boa sugestão para quem não consegue e nem quer desapegar daquela cor amada de sempre, mas "sofre bullying" das amigas porque está sempre com o mesmo esmalte.



Piadas à parte, os profissionais da área encontraram um jeito para se usar a cor preferida e sair da mesmice. Quem dá a dica é Conceição Pimentel, consultora técnica da Esmalteria Nacional. "Atualmente, há muitas técnicas diferentes de fazer arte nas unhas, incluindo opções mais básicas, discretas e monocromáticas, contrastando com a cor natural da unha", explica. A mesma cor pode ser aplicada das mais diversas formas e garantir resultados diferentes por meio de diversas Nail Arts: inglesinha, contornando a meia lua, mini saia, inglesinha diagonal, poá e meia calça listras.



Pés — No verão, as unhas dos pés estão sempre à mostra, desfilado em sandálias e chinelinhos. Porém, é no inverno que os problemas costumam nos incomodar mais: só quem já teve uma unha encravada sabe o quanto pode ser dolorosa a combinação com aquela tão sonhada bota. Por isso, apesar de ficarem mais escondidas durante a estação fria, não é muito bom abrir mão dos cuidados com as unhas dos pés. A consultora técnica da Esmalteria Nacional, Conceição Pimentel, elegeu algumas dicas fundamentais para ter unhas saudáveis o ano todo.



O primeiro cuidado deve ser com o formato das unhas. Elas devem ser cortadas retas. Nunca arredondadas. Apenas os cantos devem ser levemente arrendondados para que, ao crescer, a unha não encrave.



Quando lavar os pés, deixe de molho por alguns minutos com água e sabão, fazendo a limpeza de cada unha. Sempre que for limpar embaixo das unhas, evite passar o palito no sentido da raiz.



Para prevenir o aparecimento de fungos, a boa higiene nos pés e sapatos é fundamental. Além disso, a preferência deve ser por calçados confortáveis, utilizar chinelos adequados em chuveiros de uso comum, manter as unhas cortadas e fazer as unhas usando sempre material esterlizado e lixas descartáveis ou individuais.

CONFIRA ALGUNS TIPOS DE UNHA

Inglesinha

Apenas na pontinha, deixando o restante a unha nua, com base e extra brilho Contornando a meia lua

Pintando o restante da unha





Mini saia

Pintar metade da unha, reta, colar uma tachinha, ou strass, no meio da unha Inglesinha diagonal

Fazer a inglesinha diagonal, com detalhe Poá

Desenhar bolinhas em toda a unha, por cima da base Meia calça listras

Linhas paralelas em toda a unha