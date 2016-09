Maria Rita faz show em Curitiba

Show resume toda a carreira da filha de Elis Regina (foto: Vicente de Paulo)

Maria Rita canta o Samba da Maria. O tema do evento é Uma Chama pela Paz Mundial. Uma festa de luz, companheirismo e harmonia. E neste ano a apresentação artística vem com uma novidade: o show será aberto para o público.



Maria Rita apresenta um repertório com várias canções. Na primeira parte traz Zeca Pagodinho e Arlindo Cruz interpretando Gira, Girou, Alto Lá e Coração em Desalinho. Mais adiante, uma homenagem às vozes femininas do samba. “Presto essa humilde homenagem a essas grandes mulheres. Canto Adriana Calcanhoto, canto Beth Carvalho, canto minha mãe e canto aquela que pra mim é, atualmente, a maior cantora do Brasil: Alcione”, diz a artista.



Na sequência vem Beijo Sem, Tradição (Vai Vai), Saudosa Maloca e Não Deixe o Samba Morrer. Uma profusão de música e sentimentos. O show traz ainda uma composição inédita, Cutuca, parceria de Davi Moraes, Fred Camacho e Marcelinho Moreira. “O conceito artístico do ‘Samba da Maria’, com Davi Moraes (guitarra), Fred Camacho (banjo e cavaquinho), Andre Siqueira e Marcelinho Moreira (percussão), dispostos em um semicírculo com Maria Rita ao centro, cria uma atmosfera íntima, próxima e repleta de cumplicidade entre a plateia, os músicos e a artista”, explica João Marcello Bôscoli, irmão de Maria Rita.



SERVIÇO:

O quê: Show Maria Rita - Samba da Maria - XXIV Convenção Nacional Rosacruz – “Uma Chama pela Paz Mundial”

Quando: 23 de setembro, às 21h30

Onde: Auditório Bento Munhoz da Rocha Netto - Guairão

Quanto: Ingressos Serão vendidos somente para o 1º e 2º balcões)

1º Balcão: R$ 220,00;

2º Balcão: R$ 140,00.

Taxa adminstrativa: R$ 6,00. Desconto de 50% para o Cartão Fidelidade Disk Ingressos até 02 ingressos por cartão. Desconto não cumulativo com outros benefícios previstos em lei.