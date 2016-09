Daniel Radcliffe não quer mais ser Harry Potter

Seis anos depois de se ver com uma cicatriz em formato de raio na testa e colocar os óculos redondos no rosto, Daniel Radcliffe ainda é questionado sobre seu personagem mais famoso, o bruxo Harry Potter. Desta vez, o questionamento seguiu os rumores de que um novo longa baseado no universo criado por J.K. Rowling, graças ao sucesso da peça "Harry Potter and the Cursed Child", em cartaz em Londres, e do livro - que aqui, novamente lançado pela editora Rocco, se chamará Harry Potter e a Criança Amaldiçoada. Em entrevista à emissora britânica BBC, Radcliffe afirma que não foi contatado sobre uma possível adaptação. "E definitivamente não sei se eu faria (o filme) neste momento", disse o britânico. Radcliffe atualmente tem 29 anos de idade. "Talvez quando 30 anos se passarem eu possa pensar de forma diferente", disse. "Harry Potter e a Criança Amaldiçoada" nasceu como uma peça de teatro. O sucesso foi grande e o roteiro, assinado por Jack Thorne, foi levado para as prateleiras. O projeto de um filme baseado na trama, contudo, ainda não passa de um rumor.

Marion Cotillard seria pivô de separação e é atacada na rede

A atriz Marion Cotillard, com quem Brad Pitt contracena no filme Aliados, é apontada como pivô do divórcio do ator com Angelina Jolie, segundo informações da coluna "Page Six" do jornal americano New York Post. De acordo com a publicação, Angelina teria contratado um detetive particular para descobrir se Pitt a estava traindo com a colega de elenco. E ele teria constatado que sim. Desde que a reportagem do New York Post foi publicada, os perfis de Cotillard nas redes sociais têm sido atacados por fãs do então casal "Brangelina", como a união entre Pitt e Jolie era apelidada. Ainda segundo a coluna, o detetive também teria descoberto que Pitt estaria tendo uma rotina de solteiro enquanto gravava Aliados em Londres.

Angelina Jolie pede o divórcio de Brad Pitt

A atriz Angelina Jolie entrou com um pedido de divórcio de Brad Pitt. A motivação, oficialmente, foi um conflito sobre os filhos. A informação foi confirmada por um advogado do casal, Robert Offer, ontem. O site diz que Angelina iniciou o processo judicial na segunda-feira, alegando “diferenças irreconciliáveis”. Offer disse que a decisão foi tomada “pela saúde da família”. De acordo com o TMZ, a atriz pediu a custódia dos seis filhos, mas pede ao juiz que Pitt tenha direito a visitação. Fontes ligadas ao casal dizem que a Angelina estava insatisfeita com os métodos de parentesco dele, e que não há nenhuma "terceira pessoa". A atriz não pediu pensão. Eles se casaram em agosto de 2014, e estavam juntos desde 2004.

Após divórcio, Luana Piovani "deleta" Pedro Scooby

As pazes de Luana Piovani e do ex-marido Pedro Scooby parecem ter acabado. Após o surfista confirmar a separação e responder a um comentário da ex no Instagram, Luana deixou de seguir, novamente, o rapaz. No sábado, dia 17, a atriz mandou uma indireta a Scooby ao postar uma imagem com a seguinte frase: "As dores são sempre reais, mesmo se os amores forem imaginários". Na legenda, ela acrescentou: "Gosto quando não preciso dizer nada".

O ex-marido comentou "concordo, Luana Piovani", mas depois apagou. "Vou ser breve! Eu e Luana estamos separados há mais de um mês, não estamos voltando, somos amigos e temos três filhos lindos, que vão ser felizes e amados! Obrigado pelo carinho de todos", disse na legenda da foto. Scooby e Luana estavam casados desde 2013 e são pais de Dom e dos gêmeos Liz e Bem.

Tata Werneck é vista com Tiago Iorc, mas nega namoro

Tata Werneck e Tiago Iorc foram vistos juntos nesta segunda-feira, 19, na entrada de um cinema na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro. Apesar de os fotógrafos já estarem prontos para flagrar o casal, a humorista deu um jeito de contornar a situação: ela improvisou uma plaquinha e escreveu "não estamos namorando". Em outra placa, a humorista brincou com a semelhança entre Tiago e Luan Santana: "só aceitei vir ao cinema porque achei que fosse o Luan". O cantor entrou na brincadeira e também fez seus cartazes. Primeiro, ele escreveu "Assume Tata" e, depois, "é só sexo sem compromisso".

Níver do dia

Bill Murray,

ator norte-americano

66 anos