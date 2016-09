Caetano e Gil: dois lados de um mesmo homem

O que Gilberto Gil e Caetano Veloso representaram no palco do Citibank Hall no último fim de semana, sexta e sábado, foi mais do que um ato musical. Em momentos absolutamente distintos de agosto do ano passado, quando trouxeram à cidade pela primeira vez a turnê mundial “Dois Amigos, Um Século de Música”, Gil e Caetano chegaram com seus respectivos significados potencializados, reforçando o que deixarão para a história.



Caetano é o ser político. Mesmo sem falar à imprensa com as mesmas frequência e voracidade de anos anteriores, o mero timbre de sua voz tem despertado brados por justiçamento. Os primeiros foram ouvidos quando ele começou a cantar Tropicália, composta em 1968. "Sobre a cabeça os aviões / Sob os meus pés, os caminhões / Aponta contra os chapadões, meu nariz / Eu organizo o movimento / Eu oriento o carnaval / Eu inauguro o monumento / No planalto central do país..."



Gil é o ser humano. Seu pensamento trilha o caminho contrário do de Caetano, começando a ganhar forma no lado de dentro da cabeça antes de se importar com as armas que estão apontadas para ela. Pode parecer politicamente mais ingênuo, mas não é. Domingo no Parque, seu primeiro épico lançado no Festival da Record, em 1967 (que acabou perdendo para Ponteio, de Edu Lobo e Capinam), equivale a quatro ou cinco Pra Não Dizer que Não Falei de Flores, de Geraldo Vandré.



Gil quer os corações, não o cérebro. Por isso canta João Gilberto com tanto sentimento e suavidade quando lembra de É Luxo Só, do álbum Chega de Saudade, de 1959. O conjunto da obra de Gil já lhe garantiu um coração eterno.