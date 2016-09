Excesso de velocidade pode render multa de R$ 574 (foto: Franklin de Freitas)

O excesso de velocidade é a infração mais cometida pelos paranaenses. Segundo o Departamento de Trânsito do Paraná (Detran), somente nos primeiros oito meses do ano foram quase 651 mil multas emitidas por este motivo. O número é equivalente a 2,7 mil infrações por dia — duas a cada minuto.

Das três infrações que envolvem a ultrapassagem da velocidade, descritas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), a situação mais frequente no Paraná é transitar acima da máxima permitida em até 20%. Foram 548.416 multas entre janeiro e agosto. Em seguida, aparece transitar entre 20% até 50% acima do permitido, com 93.264 registros.

Dirigir acima de 50% da velocidade máxima indicada somou 9.272 notificações. Apesar de ser menos comum, é a mais perigosa, considerada infração gravíssima e punida com sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação e multa de R$ 574,62. Resulta ainda na suspensão imediata do direito de dirigir e apreensão da CNH.

“Estudos da Organização Mundial da Saúde mostram que, quando se ultrapassa em apenas 1% o limite de velocidade em uma via, os riscos médios sobem 3% e o perigo de morte cresce até 5%”, diz o diretor-geral do Detran, Marcos Traad.