A menos de duas semanas do primeiro turno da eleição, a campanha para prefeito de Curitiba voltou a “esquentar”, com os candidatos aumentando o tom das críticas entre si na propaganda eleitoral na TV, em busca dos votos dos indecisos. A liderança na pesquisa do Ibope divulgada na segunda-feira transformou o candidato do PMN, Rafael Greca, o alvo das farpas da maioria dos concorrentes que antes eram direcionadas para o prefeito e candidato à reeleição, Gustavo Fruet (PDT). E respondeu reafirmando sua condição de ex-prefeito contra supostas “aventuras” nesta eleição.

Diante dos ataques dos adversários, que o acusam de representar uma “volta ao passado”, Greca levou ao ar nos últimos dias um programa afirmando que “oque está em questão nesta eleição não é o passado, nem o futuro, é o tempo perdido”. Segundo a propaganda, o ex-prefeito “é o candidato da certeza, da experiência comprovada”. Depois de destacar que “não é hora de aventuras”, o programa do candidato do PMN ainda destacou que “saber o que a cidade precisa não é difícil. Saber fazer é outra história”.

Em seu programa, Fruet aproveitou a apresentação de seus programas na área de segurança no trânsito para alfinetar o antecessor. “Vias calmas, faixas exclusivas para os ônibus, ciclovias por toda a cidade e a área calma, são mudanças ousadas e que outros prefeitos não tiveram a coragem de planejar e fazer”, disse.

Já o candidato do PSD, deputado estadual Ney Leprevost, reafirmou o slogan de que “é pra frente que se anda”, em clara alusão ao concorrente do PMN. O candidato do PMDB, deputado estadual Requião Filho, também deu uma guinada em seu programa. Deixou de lado a ênfase nas novas tecnologias e mídias para aparecer falando diretamente para a câmera. Destacou que é líder da bancada de oposição ao governo Beto Richa (PSDB) na Assembleia Legislativa, e que como tal, “combate a corrupção” tanto do PT, quanto do PSDB e do seu próprio partido.

Divulgado na segunda-feira (19), o Ibope apontou que Greca teria hoje 45% das intenções de voto para prefeito, o que poderia lhe dar a vitória no primeiro turno. Fruet teria 16%, seguido de Requião Filho (PMDB), com 8%, Leprevost, com 6%, Maria Victoria (PP), com 6%, e Tadeu Veneri (PT), com 4%. Ademar Pereira (PROS), Afonso Rangel (PRP) e Xênia Mello (PSOL), somariam 2%.

Leprevost protocolou nesta terça (20) na Polícia Federal, um pedido de investigação sobre a pesquisa. Ele argumenta que a pesquisa está sob suspeição pelo fato de a campanha de Greca, ter declarado um pagamento de R$ 189 mil ao instituto. A coligação do candidato do PMN diz que os recursos foram usados para pagar pesquisas internas da campanha. Contratada pela RPC, a pesquisa Ibope ouviu 805 pessoas entre os dias 15 e 18 de setembro. A margem de erro é de 3 pontos porcentuais para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. Registro no TRE-PR: 01610/2016.