Sabatina ouve Requião Filho e Veneri

Requião Filho será o primeiro; Veneri, o segundo (foto: Franklin de Freitas)

Os deputados estaduais Requião Filho (PMDB) e Tadeu Veneri (PT) participam nesta quarta-feira da terceira rodada de sabatinas com os candidatos a prefeito de Curitiba promovidas pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) em parceria com o portal Bem Paraná. Eles terão 1h30 para responder perguntas. As sabatinas vão até sexta-feira, no auditório John Henry Newmann, no campus da universidade, com transmissão ao vivo pelo portal Bem Paraná e pelo portal Comunicare.

A sabatina de Requião Filho começa às 19 horas e vai até as 20h30; a de Veneri começa às 20h45 e termina às 22h15, sempre com a mediação de um professor da PUCPR, a presença de um aluno (que fará a seleção das perguntas vinda da plateia, já selecionadas por outra equipe de alunos) e a participação de um jornalista do Bem Paraná. Eleitores poderão mandar perguntas via Twitter, Instagram e Whatsapp.

Ontem foi a vez do prefeito e candidato à reeleição, Gustavo Fruet (PDT) e Afonso Rangel (PRP). Amanhã, os candidatos serão Rafael Greca (PMN) e Ademar Pereira (Pros); e, na sexta-feira, Maria Victoria (PP) fecha a série.

Na terça (20), Fruet abandonou seu estilo comedido e partiu para o ataque contra Greca. Acusou o candidato do PMN de mentir ao dizer que é urbanista. “Greca procura passar a imagem da mudança e da inovação. Ele esconde o Beto Richa e o Luciano Ducci. Queremos mostrar e expor essas contradições”, disse o prefeito, justificando a mudança de tom de sua campanha.

Rangel afirmou que o que faltou em Curitiba nos últimos quatro anos foi gestão e reafirmou que não é político, mas administrador. “Nós vivemos em um país onde as coisas são manipuladas para que os mesmos continuem no poder”, criticou.