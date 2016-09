Depois de aprovarem o novo pacote de ajuste fiscal do governo do Estado em segundo e terceiro turnos, em duas sessões consecutivas, na segunda-feira, os deputados estaduais decidiram antecipar o início do “recesso branco” eleitoral. Inicialmente estava previsto que os trabalhos seriam suspensos apenas na semana que vem, última antes do primeiro turno da eleição municipal. Mas o presidente do Legislativo estadual, deputado Ademar Traiano (PSDB), logo após a sessão de segunda-feira, anunciou que os parlamentares só retornarão ao plenário no próximo dia 3, cancelando assim a sessão de ontem.

Censura

O Paraná é o estado com o maior número de ações de políticos e partidos na Justiça pedindo a remoção de informações da internet e pedidos de censura prévia. A informação é de levantamento da plataforma “Ctrl+X,” criada pela Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji),. Das eleições de 2002 até hoje foram identificadas 1.234 ações na Justiça Eleitoral contra a divulgação de informações em todo o país. Desse total, 138 são do Paraná. André Pioli, candidato a prefeito de Paranaguá pelo PSC, lidera a lista com cinco ações. Paranaguá é também a cidade brasileira com mais pedidos de remoção de conteúdo relacionados às eleições (10 ações), empatada com Juiz de Fora. O PSC é o líder do número de processos no Estado, com sete ações.

Retirada

O juiz eleitoral João Luiz Manassés de Albuquerque Filho, deu o prazo de 24 horas para que a campanha do prefeito e candidato à reeleição Gustavo Fruet (PDT) retire do ar a propaganda eleitoral que tem como cenário o Centro de Controle e Monitoramento da Guarda Municipal de Curitiba. A decisão atende a ação da coligação “Curitiba, Inovação e Amor”, que representa a candidatura de Rafael Greca (PMN) à prefeitura. Caso não seja cumprida a decisão dentro do prazo, será aplicada multa de R$ 20 mil.

Acesso

Em seu despacho, o juiz destaca que tomou a medida para “evitar utilização de bem público em benefício de candidato de modo não isonômico a todos interessados”. Como o local é fechado e de acesso restrito, apenas Fruet teria o direito de usar para filmagem prejudicando os demais candidatos, alega a campanha de Greca. O juiz deu prazo da retirada de qualquer propaganda de Fruet que contenha este tipo de imagem, determinando a modificação das inserções da propaganda do prefeito.