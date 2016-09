Tá bom,...

... mas tá ruim. A segunda rodada da pesquisa Ibope, sobre as intenções de voto para prefeito, fez subir a temperatura nos comitês eleitorais de Curitiba. Os números foram avaliados de diferentes ângulos, sempre do ponto de vista do desempenho do candidato. A coluna registrou duas surpresas: a primeira, que nem chega a ser tanto, é o avanço na preferência dos eleitores, segundo o Ibope, de 28% para 45% do ex-prefeito Rafael Greca (PMN). A segunda, e esta é surpresa, é a queda de Requião Filho (PMDB), que passou dos 16% no levantamento anterior, para 8%. O prefeito e candidato a reeleição Gustavo Fruet (PDT) também registrou queda, de 19% para 16%.

Bom e ruim (I)

O deputado Ney Leprevost (PSD) manteve-se com 6%. Maria Victoria (PP) foi de 4% para 6% e Tadeu Veneri (PT) subiu de 2% para 4%. Os demais candidatos não alcançaram 1%, segundo o Ibope. O levantamento, contratado pela RPC/TV Globo a R$ 55.211,03, está registrado no TSE sob o número PR-01610/2016. Foram ouvidos 805 eleitores de 15 a 18 de setembro.

Bom e ruim (II)

O deputado Ney Leprevost reagiu de forma mais contundente com os números do Ibope. Ontem a tarde ele denunciou os dados do instituto na Polícia Federal.

Sem campanha

Após o entrevero do final de semana, que deixou seis feridos em um comício em Juranda, no Centro-Oeste do Estado, o juiz eleitoral da Comarca de Ubiratã, baixou uma resolução proibindo a realização de comícios, carreatas, passeatas e manifestações públicas até a eleição. Isso quer dizer, na prática, que no município acabou a campanha, que vai até o dia 29.

Apócrifos

Cascavel registrou o primeiro caso de apreensão de material apócrifo nesta campanha eleitoral. Uma pessoa foi presa pela Polícia Federal na noite de segunda (19), por estar transportando e distribuindo jornal apócrifo contendo material de campanha com difamação ao candidato Paranhos (PSC) que lidera as pesquisas de intenção de voto na cidade. Os jornais, em grande quantidade, e também traziam denúncias contra o deputado Márcio Pacheco (PPL), segundo colocado nas pesquisas.

Vargas negado

A segunda turma do STF negou ontem (20) mais um pedido da defesa para soltar o ex-deputado André Vargas (ex-PT), condenado em uma das ações penais da Operação Lava Jato. Ele está preso desde abril do ano passado no Complexo Médico-Penal em Pinhais, região metropolitana de Curitiba.

Negado (II)

No STF, os advogados alegaram que houve ilegalidades na decisão do juiz federal Sérgio Moro, que determinou a prisão e a quebra dos sigilos bancário e fiscal do ex-deputado paranaense. A votação foi por unanimidade.

Pessutão

O ex-governador Orlando Pessuti (PMDB) está disposto a disputar a eleição ao Senado em 2018. À coluna, disse que serão duas vagas em aberto e tem recebido apoio para participar do pleito, nas andanças pelo interior. Inclusive, gostaria de concorrer pelo PMDB, seu partido original. Claro, tudo vai depender de um acordo com o senador Requião, presidente estadual do partido e que poderá pleitear a outra vaga.