Obama pede “correção”

O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, pediu uma “correção de rumo” da globalização, de modo a evitar que as nações se tornem mais divididas. Em discurso na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), Obama também admitiu que a entidade e outros poderes mundiais têm capacidade limitada para resolver os desafios mais profundos do mundo e reforçou que o conflito no Oriente Médio “não será facilmente revertido”.

“Se formos honestos, sabemos que nenhum poder externo será capaz de forças comunidades de diferentes religiões e grupos étnicos a coexistirem por muito tempo”, afirmou Obama. “Até que as questões sobre como comunidades coexistem sejam respondidas, as brasas do extremismo continuarão queimando. Incontáveis seres humanos sofrerão”, afirmou ele.