Ataque a comboio deixa 21 mortos

O número de mortos em um ataque aéreo contra caminhões que levavam ajuda humanitária para uma cidade controlada por rebeldes no norte da Síria subiu para 21 ontem. O ataque da segunda-feira ocorreu horas após o Exército sírio decretar que um cessar-fogo de uma semana em vigor no país não tinha mais validade.

Os Estados Unidos e a Rússia não aceitaram a declaração do Exército sírio sobre o fim da trégua, no país que vive uma guerra civil de mais de cinco anos. Um porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse nesta terça-feira que as chances da volta do cessar-fogo são “muito pequenas”. O secretário de Estado norte-americano, John Kerry, disse que as forças sírias eram “evidentemente” responsáveis pelo ataque contra o comboio. Autoridades dos EUA disseram que a Síria e a Rússia sabiam o trajeto do comboio.