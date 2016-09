Rangel quer mudar conceito de gestão e buscar novos financiamentos

(foto: Franklin de Freitas)

Uma gestão para “mudar o conceito de gestão” e que busque novas formas de financiamento. É a principal proposta do candidato do PRP à prefeitura de Curitiba, Afonso Rangel, o segundo entrevistado da noite desta terça-feira (20) na série de sabatinas do Bem Paraná e da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR).

Rangel foi o quarto sabatinado desde segunda-feira. “Propomos uma gestão profissional, o principal problema de Curitiba nos últimos quatro anos foi de gestão”, afirmou Rangel.

“Minha proposta é administrar Curitiba com menos gente, menos cargos comissionados, gastar menos e gastar bem. E trazer investimentos, turismo, receita externa para que a cidade possa executar seu orçamento. São R$ 4 bilhões para a folha de pagamento, R$ 2 bilhões para a educação, R$ 2 bilhões para a saúde, sobram R$ 650 milhões para investimentos. Temos que buscar novas receitas e reduzir despesas”.

Rangel disse que tem tido dificuldade para mostrar suas propostas e que se sentiu decepcionado pelo fato de a indignação do eleitor não se refletir nas urnas. “Sou candidato com 9 segundos na televisão, o Enéas (Carneiro, que concorria à Presidência) tinha 15 segundos”, afirmou. “Pensei que as pessoas estavam indignadas, mas votam sempre nas mesmas pessoas. Nas universidades sou bem recebido, mas na periferia é um desastre”.

O candidato negou que, caso seja eleito, vá pedir recursos para subsidiar o transporte público. “Sou contra pedir subsídio, o governador dava quando era amigo do prefeito, quando entrou o Gustavo (Fruet) não tem mais. Precisamos de um sistema que não precise de subsídio. Uma gestão competente resolve esse problema, temos que parar de pedir subsídios. Não tem que pedir, o governo tem que governar o estado, a prefeitura tem que administrar a cidade”.

Uma das promessas é fornecer internet em toda a cidade. “Há três dias a União Europeia determinou que haverá internet grátis de 100 mega. É um direito do cidadão europeu. A partir disso, em 4 ou 5 anos poderemos colocar carros autônomos em Curitiba, mais seguros, que acabam com o problema do trafego. Seria a cidade mais moderna do terceiro mundo”.