Confira os sorteios da Mega Sena, Quina, Lotomania e Timemania

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Caixa Econômica Federal sorteou nesta terça (20), em São Paulo (SP), os números do concurso 1858 da Mega Sena. Confira as dezenas: 22 - 28 - 30 - 33 - 55 - 59. Não houve acertador na principal faixa de premiação. Já a faixa de cinco acertos pagará R$ 38.788,97 individuais a 53 apostadores. Outras 3799 pessoas serão premiadas com R$ 773,06 por terem acertado quatro dezenas.

QUINA

Um apostador de Petrolina (PE) acertou sozinho as cinco dezenas da Quina e levará R$ 3.705.014,83, segundo o site da Caixa. Os números sorteados foram: 04 - 10 - 15 - 34 - 76. A quadra saiu para 97 apostadores, que ganharão R$ 4.496,83 individuais. Outras 7552 pessoas acertaram três dezenas e poderão retirar R$ 86,85. Já a faixa de dois acertos saiu para 172784 apostadores, que levarão R$ 2,08 cada um.

LOTOMANIA e TIMEMANIA

A Caixa também sorteou nesta terça os números dos concursos 1694 da Lotomania e 932 da Timemania. Não houve acertador na faixa de 20 acertos da Lotomania. Já a faixa de zero acerto saiu para um apostador de São Miguel do Araguaia (GO), que será premiado com R$ 96.240,46. Confira os números: 04 - 08 - 10 - 15 - 37 - 46 - 51 - 53 - 55 - 58 - 70 - 81 - 85 - 86 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 98.

O prêmio principal da Timemania também acumulou. Veja as dezenas: 05 - 09 - 24 - 35 - 51 - 56 - 69. O time do coração é a Inter de Limeira-SP.