Morre o diretor Curtis Hanson, aos 71 anos

(foto: Divulgação)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O diretor de cinema norte-americano Curtis Hanson morreu nesta terça-feira (20), aos 71 anos, em sua casa em Hollywood, segundo informações da polícia de Los Angeles. Vencedor do Oscar de melhor roteiro adaptado por "Los Angeles - Cidade Proibida" (1997), Hanson também dirigiu filmes como "A Mão Que Balança o Berço" (1992) e "8 Mile - Rua das Ilusões" (2002). Autoridades policiais informaram que o diretor já estava morto quando os paramédicos chegaram à sua casa. Segundo o site TMZ, a causa da morte teria sido um ataque cardíaco. O diretor também ficou conhecido por dirigir comédias como "Em Seu Lugar" (2005), com Cameron Diaz, e "Bem Vindo ao Jogo" (2006), com Eric Bana e Drew Barrymore.