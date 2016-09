Afegão é formalmente acusado por explosão de bomba em Nova York

O afegão naturalizado norte-americano Ahmad Khan Rahami foi formalmente acusado pela explosão de uma bomba no bairro de Chelsea, em Nova York, que deixou 29 pessoas feridas no último fim de semana. As informações são da Agência Ansa.

Rahami, de 28 anos, responderá na justiça por uso de armas de destruição em massa e explosivos em locais públicos. Anteriormente, ele já havia sido acusado de tentativa de homicídio e porte ilegal de armas.

O afegão colocou duas bombas em Nova York, mas apenas uma delas foi detonada. Além disso, ele deixou artefatos explosivos no percurso de uma prova de corrida e em uma estação de Nova Jersey. A acusão formal ocorreu nesta terça-feira (20).