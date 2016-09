Ataque aéreo à clínica na Síria deixa quatro médicos mortos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um ataque aéreo na noite desta terça-feira (20) a uma clínica perto da cidade de Aleppo, na Síria, deixou ao menos quatro médicos mortos e uma enfermeira gravemente ferida, informou a organização humanitária que administra o local. O grupo, pertencente a União Internacional de Organizações de Ajuda e Assistência Médica (Uossm) estava em duas ambulâncias que haviam se dirigido ao local, no vilarejo de Khan Touman, para buscar pacientes.

O edifício onde fica a clínica, de três andares, desabou devido ao bombardeio O Observatório Sírio de Direitos Humanos afirmou que ao menos 13 pessoas morreram no ataque, incluindo nove militantes rebeldes, entre eles membros do grupo Jabhat Fateh al-Sham, que possui um histórico de ligação com a rede Al Qaeda. "Este é um ato deplorável contra os trabalhadores de cuidados de saúde e instalações médicas", disse Khaula Sawah, chefe do escritório da Uossm nos EUA. Não há até o momento informações sobre quem estaria por trás do ataque.

ATAQUE A COMBOIO

O vilarejo de Khan Touman fica próximo de onde um comboio de caminhões do Crescente Vermelho levando ajuda humanitária foi atacado na segunda-feira (19), deixando ao menos 20 mortos. Em resposta, a agência de assistência humanitária da ONU suspendeu todos os seus comboios na Síria. Um dos porta-vozes da ONU, Jens Laerke, disse que o retorno das entregas de ajuda humanitária dependeria de uma reavaliação das condições de segurança na Síria após o incidente.