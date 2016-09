Ninguém acerta as dezenas e prêmio da Mega vai a R$ 36 milhões

Ninguém acertou as dezenas premiadas do concurso 1.858 da Mega-Sena, sorteado na noite desta terça (20) em São Paulo (SP), cujo prêmio estava acumulado em R$ 32 milhões. Confira os números sorteados: 22 - 28 - 30 - 33 - 55 - 59.

Com isso, a Mega-Sena acumulou novamente, e o prêmio do próximo sorteio, na quinta (22), está estimado em R$ 36 milhões.

As 53 apostas vencedoras da quina terão direito a R$ 38.788,97 cada uma. Já a quadra, que apareceu em 3.799 jogos, pagará R$ 773,06.

O prêmio principal da Mega-Sena está acumulado desde 8 de setembro. A última vez em que o prêmio principal teve ganhador foi no concurso 1.853, quando uma aposta de Brasília (DF) levou R$ 9,5 milhões.

Esta semana, serão realizados três sorteios da Mega-Sena, em função da "Mega Semana da Primavera". Além do concurso desta terça, haverá sorteios na quinta e no sábado (24). Geralmente, a Mega realiza concursos apenas às quartas e aos sábados.

Um jogo simples, com apenas seis números, custa R$ 3,50. As apostas podem ser feitas até uma hora antes do horário do sorteio, nas mais de 13 mil lotéricas do país.

A chance de se acertar as seis dezenas da Mega-Sena é de uma em 50.063.860 possibilidades.