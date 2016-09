Correios fecham acordo e funcionários terão reajuste salarial de 9%

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os Correios fecharam nesta terça-feira (20) acordo com representantes dos trabalhadores e concederão reajuste de 9% aos funcionários, parcelado em duas vezes. Segundo os detalhes do termo firmado em Brasília, o primeiro reajuste, de 6%, será concedido em agosto, enquanto os 3% restantes serão aplicados em fevereiro de 2017. Os funcionários receberão também reajuste de 8,74% nos benefícios. Na semana passada, após a empresa ter apresentado sua proposta, os funcionários fizeram uma paralisação parcial de dois dias em algumas regiões do país. Para o presidente dos Correios, Guilherme Campos, o acordo mostrou "disposição para uma negociação que beneficiasse a todos, sem a necessidade de recorrer a qualquer mediação externa". "Agora, precisamos continuar dialogando para tirar a empresa do vermelho", complementou.