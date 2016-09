Edição brasileira da 'Billboard' elege os artistas nacionais mais completos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quem é o maior nome na música brasileira? Para chegar a uma resposta, a edição brasileira da revista "Billboard" chamou 12 críticos e profissionais da música, que votaram no músico mais completo na história. Os membros do júri deram notas de zero a dez para sete quesitos de cada artista: voz, presença de palco, capacidade de reinvenção na carreira, carisma, quantidade de hits, versatilidade e relevância da obra. A partir dos resultados, a publicação chegou a 50 artistas. A lista foi divulgada nesta quarta (21), no site da "Billboard". Caetano Veloso ficou em primeiro lugar na eleição. Marcos Lauro, editor da versão brasileira da "Billboard", considerada uma referência no universo da música, diz que é uma surpresa ter Elis Regina em quinto lugar. "Ela morreu em 1982, já faz um certo tempo, e mesmo assim o que ela fez teve força suficiente pra ser bem votado e chegar num top 5." Outra surpresa foi Chico Buarque, apenas na sétima posição. "Ele é um artista multimídia e esse é um dos quesitos -atua ou atuou na música, literatura, teatro... A versatilidade é muito grande, mas não foi capaz de alavancá-lo", diz. "A menor média dele foi em 'capacidade de reinvenção' -ou seja, as pessoas têm em mente que a carreira dele, apesar de ter uma excelência, não precisou de reviravoltas. Isso derrubou a nota geral." Lauro comenta ainda que esperava, nas dez primeiras posições, mais pop e artistas mais jovens. "A mais nova -viva- do top 10 é a Rita Lee, com 68 anos. Eu esperava Ivete ou Anitta aparecendo entre as 10. Ivete é a maior artista do país no momento, é versátil, canta muito. Teria todos os quesitos para estar entre os dez. Anitta canta, atua, faz TV... Também é completa, nesse sentido." A lista dos 50 nomes está no site da "Billboard Brasil", em billboard.com.br.