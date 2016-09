PROS também vai à Justiça contestar números do Ibope

Redação Bem Paraná com Blog Política em Debate

21/09/16 às 09:18 Redação Bem Paraná com Blog Política em Debate

(foto: Arquivo Bem Paraná)

O Partido Republicano da Ordem Social (PROS) enviou uma petição à Justiça solicitando o direito de acessar dados da última pesquisa Ibope sobre a corrida à Prefeitura de Curitiba, divulgada nesta segunda-feira,19, pela Rede Paranaense de Comunicação (RPC). Segundo o advogado do partido, do candidato Ademar Pereira, as informações requeridas não são divulgadas nem pela contratante nem pelo instituto de pesquisa.

