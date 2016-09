Laboratório lança curso online para cuidadores e familiares e pacientes

O Aché Laboratórios lança nesta quarta-feira, 21, no Dia Mundial da Doença de Alzheimer, um curso online e gratuito para levar informações para familiares e cuidadores de pacientes portadores da Doença de Alzheimer. O curso faz parte do programa "Cuidados pelo Cuidador" e reúne videoaulas e materiais informativos com orientações para pessoas que lidam com a doença.

O curso conta com a chancela de uma das maiores organizações de ensino do Brasil, a Estácio, e o apoio científico da Associação Brasileira de Alzheimer (ABRAz). Para acessar o curso, o usuário deve entrar na plataforma Cresça com Aché e realizar cadastro. Depois, deve escolher o perfil “Cuidador” e acessar “Meus Cursos” para ver os módulos que estarão disponíveis em até 48 horas após o cadastro.

Prevenindo o Alzheimer

No mundo, cerca de 45 milhões de pessoas são impactadas pela Doença de Alzheimer (DA), segundo estimativa da organização Alzheimer's Disease International (ADI). Só no Brasil, a doença impacta 1,2 milhão de pessoas.

Segundo Thais Cuperman Pohl, neurologista e gerente Médica da área de Sistema Nervoso Central do Aché, um dos efeitos mais preocupantes da doença é a perda do funcionamento cognitivo. “A Doença de Alzheimer responde pela metade das causas de demência no mundo”, afirma. De acordo com a ADI, a cada quatro segundos um novo caso de demência é detectado no mundo – e a previsão é de que, em 2050, haja uma ocorrência a cada segundo.

Para a especialista, a campanha é fundamental, pois leva informações para as pessoas lidarem da melhor forma com a doença e alerta para a busca pelo diagnóstico precoce e o tratamento. “No Brasil, apenas 14% da população com a doença recebe tratamento adequado. Se detectada no início da doença, a progressão da DA pode ser desacelerada e os sintomas da doença podem ser melhor controlados, permitindo que o indivíduo viva com mais qualidade de vida”, explica Thais.

