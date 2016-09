Reforços internos e externos aumentam concorrência no São Paulo

PEDRO LOPES SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo ainda vive situação delicada e irregular na temporada, flutuando no meio da tabela do Brasileiro e precisando reverter uma derrota de 2 a 1 em casa, para o Juventude, na Copa do Brasil. Apesar da pressão, há uma luz no fim do túnel: Ricardo Gomes está ganhando vários reforços, internos e externos, que aumentam as opções e a concorrência no seu elenco. No meio de campo, Wellington está em reta final de recuperação de uma cirurgia no joelho, e já treina com bola. O volante está nos planos de Ricardo Gomes, e em breve será opção para as vagas atualmente ocupadas por Hudson e Thiago Mendes -João Schmidt e Arthur são alternativas, enquanto Wesley tem jogado mais adiantado. Na armação, Jean Carlos, recém-contratado do Vila Nova, também voltou aos treinos com bola após lesão na coxa e deve estar à disposição até o final de semana. O meia dá alternativas a Ricardo Gomes para jogar centralizado, ou aberto pela esquerda, concorrendo diretamente com Cueva, Daniel, Michel Bastos e Wesley. Robson, atacante de lado de campo, que chegou recentemente do Paraná, jogou por poucos minutos. Para o mesmo setor, David Neres, recém promovido das categorias de base, tem impressionado nos treinamentos, está plenamente recuperado de lesão e virou opção interessante para Ricardo Gomes. Com os dois, são seis atacantes de lado (Michel Bastos, Cueva, Luiz Araújo, Kelvin completam a lista) concorrendo para um esquema que, atualmente, utiliza dois jogadores abertos. Gilberto, por sua vez, não entra em campo desde o último dia 24 de agosto, quando atuou por 15 minutos na primeira partida diante do Juventude. Reforço do meio de temporada, o centroavante não conseguiu se firmar, sofreu uma lesão na panturrilha e esteve em campo com a camisa tricolor apenas cinco vezes. Se depender dos últimos treinamentos, o jogador pode começar a incomodar o titular Chavez: em jogo treino contra o Nacional nesta terça (20) marcou quatro gols. No treino desta terça, mostrou precisão nas finalizações, e foi testado ao lado do argentino por alguns minutos, em formação com dois centroavantes. Nem todos os "reforços" estarão à disposição de Ricardo Gomes nesta quinta: Jean Carlos e Robson não podem atuar pela Copa do Brasil. Todos, entretanto, farão parte da, por enquanto, distante missão de aproximar o São Paulo do G4.