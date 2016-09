(foto: Divulgação)

O evento será neste sábado (24), a partir das 22h, e as apresentações ficam por conta da banda Calamengau e da vencedora da Fenfit 2016, Fuá de Latada



Curitiba, 21/09/2016 – O Espaço Cultural Calamengau está preparando uma grande festa para brindar a chegada da primavera. Nesse sábado, 24 de setembro, a casa mais nordestina de Curitiba, abre suas portas para receber a grande vencedora do Festival Nacional de Forró de Itaúnas (ES) - Fenfit, de 2016, a banda Fuá de Latada. O forró Calamengau também sobe ao palco, para animar a noite com muito forró pé de serra. A casa abre a partir das 22h. Os ingressos serão vendidos diretamente no local e custam R$ 15 e R$ 20. O local não aceita cartões de débito e crédito. Mais informações e reservas pelo telefone (41) 9904 5129. A venda de ingressos na hora dos eventos está sujeita à lotação do espaço.



“A estação mais colorida do ano merece ser recebida com muito forró pé de serra e gente alegre dançando. E, para animar essa grande noite, com muita satisfação receberemos os meninos do Fuá de Latada. Eu, mais do que ninguém, como o precursor do forró em Curitiba, tenho muito orgulho de trazer esses meninos para o Calamengau. Eles fundaram a banda em Curitiba, no ano passado, e, em pouco tempo, chegaram ao topo do forró nacional vencendo o maior festival de forró, em Itúnas. Vai ser uma noite muito bonita”, destaca Maérlio Barbosa, o Ceará do Calamengau.



A banda Fuá de Latada foi fundada em abril de 2015, por Ricardo Ribeiro (triângulo e voz), André Ribas (sanfona) e Leandro Teixeira (zabumba). Por meio de músicas autorais e releituras de mestres como Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro e Dominguinhos, entre outros, a banda evidencia o autêntico forró pé de serra, além de levar a riqueza da cultura nordestina pra diversos lugares. A banda conquistou o maior prêmio da Fenfit 2016 e o Ricardo Ribeiro venceu como melhor interprete do festival.



Forró da Primavera



Quando? Neste sábado, 24 de setembro



Que horas? A partir das 22h



Quais são as atrações? Banda Fuá de Latada e Forró Calamengau



Quanto custa? R$ 20 (inteira) e R$ 15 (com nome na lista do evento)



Onde fica? Na Rua Roberto Barrozo, 1190 – Alto São Francisco – Curitiba | PR



Informações: (41) 3078 7766 ou (41) 9904 5129



Onde comprar: diretamente no local



Observações: não serão aceitos cartões de débito e crédito.



SOBRE O ESPAÇO CULTURAL CALAMENGAU

Idealizado por Maérlio Barbosa, o Ceará, o Calamengau nasceu da saudade das raízes nordestinas, e m 1984. Aos poucos Ceará e o Calamengau foram se tornando a maior referência do forró no Sul do Brasil. A partir de 1998 o forró Calamengau passou a se apresentar na Sociedade Vasco da Gama e, dois anos mais tarde, o forró se tornou um espaço cultural, abrindo as portas para as mais diversas expressões culturais. Durante os 10 anos ininterruptos em que esteve no Vasquinho, o Calamengau recebeu grandes nomes da música, como Dominguinhos, Elza Soares, Geraldo Azevedo, Monobloco e Cordel do Fogo Encantado, entre outros, além de impulsionar muitos projetos curitibanos como o Clube dos Compositores e o maracatu. Após sete anos de projetos ambulantes, o Calamengau voltou à Sociedade Vasco da Gama, e a ser um espaço cultural, em fevereiro de 2015. O Espaço Cultural Calamengau está situado à Rua Roberto Barrozo, 1190, no Alto São Franscisco, em Curitiba. Mais informações (41) 3078 7766 ou (41) 9904 5129.