Ex-deputado Pedro Corrêa é internado em Curitiba

CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - Preso na Operação Lava Jato e condenado no processo do mensalão, o ex-deputado Pedro Corrêa foi internado na noite desta terça (20), depois de passar mal na carceragem da Polícia Federal em Curitiba. Corrêa, que tem 68 anos, estava com a pressão alta, tremores e teve um princípio de desmaio. A suspeita era que ele estivesse com um quadro de infecção. Corrêa foi internado na UTI do Hospital Santa Cruz, em Curitiba. Nesta quarta (21), passará por exames. Ainda não há previsão de alta, segundo sua defesa, mas os sintomas foram estabilizados. Delator da Lava Jato, o ex-deputado foi um dos colaboradores que apontou a suposta participação do ex-presidente Lula no esquema de corrupção na Petrobras. Seu depoimento foi usado pelo Ministério Público Federal para fundamentar a denúncia contra o petista, acusado de corrupção e lavagem de dinheiro no tríplex do Guarujá. Corrêa declarou que Lula discutia pessoalmente o esquema da Petrobras e articulou a nomeação de Paulo Roberto Costa como diretor da área de Abastecimento -na qual foram descobertos desvios de verbas milionários.