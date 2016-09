Programa de Agricultura Urbana de Curitiba é finalista em premiação internacional

Curitiba está entre as 35 cidades finalistas da premiação anual concedida pelo C40, organismo internacional que reúne grandes cidades do mundo envolvidas no combate às mudanças climáticas em diferentes setores. O programa de Agricultura Urbana da Secretaria Municipal do Abastecimento (SMAB) foi selecionado entre 160 programas inscritos, de 75 cidades, e concorre na categoria Comunidades Sustentáveis.

Curitiba disputa o prêmio com programas de Toronto (Canadá), Cidade do Cabo (África do Sul) e Auckland (Nova Zelândia). Os vencedores serão conhecidos no dia 1º de dezembro, durante o Encontro de Prefeitos Membros do C40, na Cidade do México.

O programa de Agricultura Urbana está inserido em 20 projetos desenvolvidos pela SMAB. Nos últimos anos, tem se destacado pela abordagem cada vez mais intersetorial e integral, a partir do Programa Curitiba Mais Nutrição. “Muito mais do que a produção do alimento, a Agricultura Urbana em Curitiba tem produzido qualidade de vida sob diversos aspectos, desde a qualidade da produção até as soluções para o lixo orgânico gerado pela própria população, questões econômicas e financeiras em comunidades mais carentes e pela integração familiar e convívio social. É a sustentabilidade andando de mãos dadas com a qualidade de vida e a dignidade”, avalia o secretário municipal de Abastecimento, Marcelo Munaretto.

Exemplos da política de Agricultura Urbana do Município de Curitiba são os projetos Nosso Quintal e Lavoura, que estimulam a formação de hortas em diferentes ambientes urbanos. O primeiro trabalha o cultivo de hortas em pequenos espaços, como escolas, asilos, creches e outras instituições. Somente nas escolas, 5,1 mil alunos participam do projeto. No total, 14,6 mil pessoas são beneficiadas com a produção.

No projeto Lavoura, são 799 hortas comunitárias são cultivadas em vazios urbanos por 800 famílias. Além da produção de alimentos mais saudáveis, a prática também serve como atividade de ocupação e auxílio no tratamento de doenças para pessoas da terceira idade, beneficiando cerca de 3,3 mil pessoas.

A Prefeitura de Curitiba desenvolve ainda um novo projeto de sustentabilidade e redução de resíduos orgânicos, com a produção de adubo a partir do processo de compostagem com restos de alimentos. Quem trabalha com as hortas comunitárias recebeu orientação sobre a prática da compostagem e o projeto começa a ser estendido para outros segmentos do programa de Agricultura Urbana.

Outras cidades como Paris, Nova York, Milão e Belo Horizonte também concorrem ao C40 Awards em outras nove categorias, como eficiência energética em edifícios e energia limpa. No Brasil, além de Curitiba, Belo Horizonte também disputa a premiação do C40.