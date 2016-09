Policiais descobrem esquema de importação ilegal de baterias usadas do Paraguai

Redação Bem Paraná com Blog Plantão de Polícia

(foto: PF/Foz)

A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira,21, a Operação Lixo Tóxico, no combate aos crimes de corrupção ativa, poluição ambiental, contrabando e associação criminosa. A operação mira os vendedores de baterias usadas importadas ilegalmente do Paraguai. Foram expedidos pela 5ª Vara Federal de Foz do Iguaçu 20 mandados de busca e apreensão, 4 mandados de condução coercitiva, além de mandados de intimação para prestar esclarecimentos.

