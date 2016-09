Jogadores de vôlei cubanos são condenados por estupro na Finlândia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um tribunal de primeira instância de Tampere, na Finlândia, condenou à prisão nesta terça-feira (20) cinco cubanos acusados de estuprar uma finlandesa no dia 2 de julho deste ano. O incidente ocorreu quando time masculino do país participava de jogos da Liga Mundial na cidade localizada na região central da Finlândia. O tribunal impôs penas de cinco anos de prisão a Rolando Cepeda Abreu, Abrahan Alfonso Gavilán, Ricardo Norberto Calvo Manzano e Osmany Santiago Uriarte Mestre, e de três anos e meio a Luis Tomas Sosa Sierra. Além disso, eles terão que pagar uma uma indenização de 24 mil euros para a vítima. Um sexto jogador que estava detido no país, Dariel Albo Miranda, foi absolvido da mesma acusação após a vítima e os colegas confirmarem a sua ausência no incidente. O tribunal distrital de Pirkanmaa disse que mulher finlandesa, que não teve o nome divulgado, foi atacada na noite de 2 de julho. De acordo com a acusação, os jogadores "tinham juntos e em compreensão mútua forçado (a vítima) a vários atos sexuais por meio da violência e aproveitando-se de seu estado de impotência". Os jogadores acusados não participaram dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. O resto da equipe nacional cubana terminou em último no seu grupo, com cinco derrotas consecutivas. As seleções feminina e masculina de vôlei de Cuba ficaram fora da Liga Mundial e do Grand Prix de 2017. Embora a Federação Internacional de Vôlei (FIVB) não tenha apresentado os motivos, a imprensa cubana atribuiu a ausência a uma punição em razão do episódio ocorrido na Finlândia.