(foto: Divulgação)

O rapper Shawty Lo, que foi membro do grupo de hip hop D4L, morreu na manhã desta quarta-feira, 21, em um acidente de carro. Ele tinha 40 anos. "Meu irmão não está mais aqui, mas seu espírito, seu coração amável, e sua música vai viver", escreveu no perfil oficial do músico no Twitter Johnnie Cabbell, seu agente.

Segundo o site TMZ, Lo dirigia um Audi em Atlanta (EUA) quando bateu em duas árvores e, com o impacto, foi jogado para fora do carro. Ele foi declarado morto no local do acidente, de acordo com a publicação.

O rapper ganhou notoriedade em 2005, juntamente com o D4L e a música "Laffy taffy", que chegou à primeira posição da parada da "Billboard" nos Estados Unidos.