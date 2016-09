(foto: GShow)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Camila Pitanga voltou nesta quarta-feira (21) às gravações de "Velho Chico". Pelo Twitter, a atriz pediu orações ao anunciar seu retorno ao trabalho. "Peço que orem por mim", postou. Nesta terça-feira (20), Camila usou as redes sociais para contar que recebeu um buquê de flores de presente de um seguidor junto com uma mensagem de apoio após a morte de Domingos Montagner, com quem a atriz contracenava na novela. Pitanga estava com Montagner no momento em que o ator se afogou no rio São Francisco. Os dois, que faziam par romântico na ficção, haviam resolvido dar um mergulho após o fim do trabalho na última quinta-feira (15). Desde a retomada das gravações das últimas cenas de "Velho Chico", vários colegas de elenco do ator usaram as redes para homenageá-lo, como Marcos Palmeira, que interpreta Cícero, e Irandhir Santos, que faz Bento, irmão do personagem de Montagner na novela.