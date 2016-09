Douglas Costa é cortado da seleção brasileira, e Tite convoca Taison

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Douglas Costa, do Bayern de Munique, foi cortado nesta quarta-feira (21) da seleção brasileira que disputará os jogos contra Bolívia, em 6 de outubro, e Venezuela, dia 11 de outubro, pelas eliminatórias da Copa de 2018 após ter confirmada uma lesão muscular na coxa direita. Para o seu lugar, o técnico Tite chamou o atacante Taison, do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. É a segunda oportunidade que Tite perde para contar com Douglas Costa na seleção. Na primeira convocação do técnico da seleção, o atacante também estava lesionado e, por isso, acabou não sendo chamado por Tite. No último sábado (17), Douglas Costa entrou em campo pelo Bayern contra o Ingolstadt na etapa final, mas precisou ser substituído aos 38 min do segundo tempo por conta de um desconforto, que acabou sendo confirmado pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol), nesta quarta, como uma lesão muscular. O Brasil está na segunda posição das Eliminatórias da Copa do Mundo, com 15 pontos, apenas um atrás do líder Uruguai.