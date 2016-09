Barco naufraga com centenas de imigrantes no Egito

Um barco com centenas de imigrantes naufragou no mar Mediterrâneo, perto da cidade de Rosetta, no norte do Egito. A rede Al Jazeera fala em pelo menos 300 pessoas na embarcação, enquanto a agência Mena cita 600 ocupantes. As informações são da Agência Ansa.

Segundo o Ministério da Saúde do país africano, pelo menos 29 corpos já foram recuperados. No entanto, o número de passageiros salvos ainda é incerto, embora a agência Mena diga que pelo menos 150 foram resgatados.

Rosetta, situada na foz do rio Nilo, abriga um dos principais portos do Mediterrâneo, mar que está no centro da maior crise migratória desde a Segunda Guerra Mundial. O barco estava a caminho da Itália.

Segundo a Organização Internacional para as Migrações (OIM), 298 mil pessoas já atravessaram os mares Mediterrâneo e Egeu rumo à Europa em 2016. Outras 3,2 mil morreram tentando.