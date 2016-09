O Diário Oficial da União desta quarta (21) traz o edital com as regras do Enem 2016 para pessoas privadas de liberdade e jovens que cumprem medida socioeducativa com privação de liberdade. As inscrições serão feitas exclusivamente pela internet, a partir das 10h do dia 3 de outubro até o dia 21 de outubro. A aplicação do exame será nos dias 6 e 7 de dezembro.

Os interessados em participar do exame deverão solicitar ao responsável pedagógico de sua unidade que efetue a inscrição pelo site do Inep na internet. As provas serão aplicadas nas unidades prisionais e socioeducativas. Para tanto, é necessária a indicação dessas unidades, pelos respectivos órgãos de administração prisional e socioeducativas de cada unidade federada.

A chegada às salas onde as provas serão aplicadas deverá ser às 12h15, no primeiro dia de testes; e às 13h15, no segundo dia. De acordo com o edital, a diferença de horários se deve à necessidade de preencher um questionário socioeconômico no primeiro dia. O início das provas será às 13h30.

Os órgãos de administração prisional que desejarem indicar unidades para aplicação do Enem deverão firmar o termo de adesão, responsabilidade e compromissos junto ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), no endereço eletrônico, entre os dias 26 de setembro e 7 de outubro.