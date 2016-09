Estudantes paranaenses participam dos Jogos Escolares da Juventude na Paraíba

A Cerimônia de Abertura dos Jogos Escolares da Juventude João Pessoa 2016, encantou os alunos-atletas de 12 a 14 anos e o público que lotaram o Ginásio da Universidade Federal da Paraíba (UFPB) nesta terça-feira (20). Como no Rio 2016, quem acendeu a Pira foi o maratonista Vanderlei Cordeiro de Lima. A delegação do Paraná é formada por 189 pessoas – são 163 atletas, 20 técnicos e seis dirigentes.



A chefe da delegação do Estado, Márcia Tomadon, está otimista com a participação dos atletas paranaenses. “Tivemos uma fase final estadual desta categoria com um nível técnico muito bom. Por isso, acredito que temos aqui vários atletas com grande possibilidade de conquistar medalhas, ajudando assim o nosso Estado a se manter numa excelente colocação no quadro geral”, afirmou Tomadon.



De acordo com o secretário do Esporte e do Turismo, Douglas Fabrício, a delegação paranaense está na iminência de novamente conquistar grandes resultados nesta etapa nacional. “O Paraná tem uma participação muito valiosa nestes jogos. Tradicionalmente, nossos jovens atletas sempre conquistam boas colocações, onde nas últimas edições vêm se mantendo na segunda colocação no ranking de medalhas. O envolvimento e dedicação deles demonstram a importância de o Estado priorizar a área esportiva, que funciona como um eficiente mecanismo de inclusão e de geração de oportunidades”, destacou o secretário.



Em sua primeira participação na etapa nacional, o atleta do Colégio Estadual Tancredo de Almeida Neves, de Foz do Iguaçu, Marcelo Cabrera, faz sua estreia entusiasmado com a grandiosidade do evento. “Já tinham me falado que era muito legal participar e também pela oportunidade de conhecer pessoas de todo o Brasil. Estou gostando muito de tudo isso. Hoje já fui conhecer a pista e curti bastante. Agora é concentrar para as provas e tentar controlar a ansiedade”, comentou atleta de 14 anos que disputa as provas dos 100m com barreiras e 250m rasos.



A FESTA - Medalha de bronze em Atenas 2004, no judô, Flávio Canto foi o mestre de cerimônias na abertura, que começou com o grupo folclórico Sesc Paraíba apresentando um pouco da cultura local. O grupo tem a missão de propagar a cultura nordestina e valorizar as tradições regionais.



Na sequência, aconteceu o tradicional desfile dos atletas. Por ordem alfabética, os jovens dos 26 estados participantes, além do Distrito Federal e da delegação convidada da Argentina, entraram no ginásio.



O público ficou de pé para ouvir o Hino Nacional, apresentado pela cantora Amanda Lyra, que disputará os Jogos Escolares da Juventude defendendo o Colégio Motiva (PB) no handebol. Para iniciar oficialmente os Jogos, a atleta de judô da delegação da Paraíba, Layla de Carvalho Belarmino, do Colégio Autêntico da Cidade de Campina Grande, fez o juramento do atleta. Já a árbitra de basquete, Elisangela Nunes da Silva, fez o juramento dos árbitros.



Após passar pelas mãos de vários atletas, a Tocha dos Jogos Escolares da Juventude foi entregue a Vanderlei Cordeiro de Lima, medalha de bronze na maratona dos Jogos Olímpicos Atenas 2004, que acendeu a pira dos Jogos Escolares da Juventude João Pessoa 2016.



O Ministro do Esporte, Leonardo Picciani, declarou então a abertura oficial dos Jogos Escolares 2016. “Esse evento acontece em momento especial para o esporte brasileiro. Realizamos com o sucesso os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 e agora chegou a hora de vocês jovens atletas”, declarou Picciani.



A partir dessa quarta-feira (21), haverá competições em 13 modalidades esportivas, com entrada gratuita nos 14 locais de competição.



Entre as autoridades, também estiveram presentes a vice-governadora da Paraíba, Ligia Feliciano; e o diretor geral dos Jogos Escolares da Juventude, Edgar Hubner. Alguns dos embaixadores da competição, como Angélia Kvieczynski, Daniel Paiola, Laís Nunes, Matheus Santana e Sarah Menezes, e outros atletas da elite do esporte nacional, também participaram do evento.



Os Jogos Escolares da Juventude são organizados e realizados pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB), correalizados pelo Ministério do Esporte e Organizações Globo, com apoio do Governo da Paraíba e da Prefeitura de João Pessoa e patrocínio da Coca-Cola.