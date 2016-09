Já estão abertas as inscrições para o edital de licenciamento de filmes paranaenses da Secretaria de Estado da Cultura, conforme aviso publicado no Suplemento de Concursos Públicos do Diário Oficial Executivo do Estado nº 9786 desta quarta-feira (21).



O edital nº 004/2016, que regulamenta a seleção e o licenciamento de curtas e longas-metragens para veiculação na emissora educativa do Estado, É-Paraná, está disponível no site www.cultura.pr.gov.br.



O edital foi elaborado pela Coordenação de Incentivo à Cultura da Secretaria e teve contribuição de entidades do setor audiovisual. “Resolvemos lançar este edital dedicado ao setor porque sabemos da lacuna existente na área audiovisual do Estado. Conseguimos que algumas entidades ligadas à produção audiovisual nos ajudassem com questões técnicas relativas ao edital e, por este motivo, estamos confiantes que seja um bom começo para estimular o setor”, disse o secretário de Estado da Cultura, João Luiz Fiani.



Para o presidente da É-Paraná, Sérgio Kobayashi, a iniciativa é uma forma de ampliar o alcance da produção paranaense não só no Estado, mas em todo o Brasil. "Com este edital a É-Paraná contribui para a difusão da produção audiovisual do Paraná. É a cultura local que chega aos paranaenses e também, via satélite, para quase 24 milhões de parabólicas em todo o país".



Serão aproximadamente R$ 150 mil para selecionar e licenciar, pelo prazo de 24 meses, 31 curtas-metragens, 8 longas-metragens ou telefilmes na categoria ficção e 8 longas-metragens ou telefilmes na categoria documentário.



QUEM PODE PARTICIPAR - Podem se inscrever pessoas físicas e jurídicas na categoria curta-metragem e apenas pessoas jurídicas nas categorias telefilme ou longa-metragem de ficção e documentário.



Cada proponente poderá inscrever até dois projetos em cada uma das categorias, mas será selecionado apenas um projeto por proponente em cada uma das categorias.



INSCRIÇÕES - Os interessados têm até as 17h59 do dia 4 de novembro de 2016 para inscrever seu material. Todo o processo de inscrição, avaliação e acompanhamento dos projetos será de forma online pelo SisProfice, www.sic.cultura.pr.gov.br.



Para participar, o proponente deverá, obrigatoriamente, integrar o Cadastro de Agentes Culturais do Estado do Paraná. A Coordenação de Incentivo à Cultura reforça que é fundamental que dados como o nome, o CNPJ, o endereço e o e-mail do proponente sejam os mesmos discriminados no cadastro de agente cultural. Para se cadastrar acesse www.sic.cultura.pr.gov.br/sisprofice.php.



As orientações detalhadas com informações específicas para cada modalidade, além da documentação obrigatória e complementar recomendável para a habilitação e análise dos projetos inscritos, estão disponíveis na página da Secretaria de Estado da Cultura – www.cultura.pr.gov.br.



Serviço: Inscrições abertas para o edital de licenciamento de filmes paranaenses.



De 21 de setembro a 4 de novembro de 2016.