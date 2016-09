Em Turvo, escola utiliza ferramentas tecnológicas no combate à evasão

Desde que os alunos do Colégio Estadual Professores Edvaldo e Maria Janete Carneiro, em Turvo, na região Central do Paraná, passaram a estudar no novo prédio, em agosto de 2013, foram adotadas pela direção novas ferramentas para auxiliar as avaliações pedagógicas e combater a evasão escolar. Atualmente, a escola tem 470 estudantes do ensino médio, em 16 turmas.



Ao fazer as matrículas, pais e responsáveis deixam um número de celular, que é cadastrado junto com a ficha escolar do estudante em uma plataforma online, de acesso restrito à direção e equipe pedagógica. No início de cada aula os representantes de turma fazem uma chamada paralela à realizada pelo professor.



No intervalo, essa ficha de frequência é entregue à direção. Se algum aluno falta, a equipe pedagógica envia um SMS à família para saber o motivo da ausência. “Esse mecanismo ajudou muito no combate à evasão, porque temos um controle diário de frequência de cada aluno junto com as famílias”, disse o diretor Roberto Fiuza Matias.



O colégio desenvolveu também uma plataforma online para diagnosticar o desempenho pedagógico e comportamental das turmas e individual de cada um dos estudantes. Um mês antes do Conselho de Classe, os professores acessam essa plataforma, disponível no site da escola, mediante cadastro com login e senha, e realizam a avaliação.



As informações são transformadas em uma pesquisa qualitativa que é apresentada aos professores e equipe pedagógica durante o encontro, que acontece a cada três meses. “Esse modelo facilita o diagnóstico porque o trabalho fica mais direcionado e fácil para ser solucionado, já que sabemos onde e como melhorar”, disse Matias.



O colégio foi inaugurado em agosto de 2013 pelo governador Beto Richa. A escola possui 12 salas de aula, laboratórios de informática, química, física, biologia, biblioteca, sala multiuso, seis ambientes administrativos e pedagógicos, sete banheiros, seis ambientes diversos (cozinha, refeitório), casa do zelador e passarela coberta.



O prédio conta ainda com banheiros adaptados para alunos com múltiplas deficiências, elevador, pista tátil, rampa de acessibilidade para alunos cadeirantes e moderno sistema de prevenção a incêndio, biblioteca e quadra poliesportiva coberta.