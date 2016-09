Em crise, USP contrata consultoria privada para novo modelo de gestão

PAULO SALDAÑA SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em meio a uma crise financeira, a USP (Universidade de São Paulo) encomendou uma consultoria privada para repensar seu modelo de gestão e governança. O próprio governador Geraldo Alckmin (PSDB) já participou de conversa sobre o assunto. A consultoria internacional McKinsey & Company foi contratada para o projeto. A USP não informou qual valor será pago à empresa, mas, segundo nota da universidade, quem arcará com os custos é um grupo de ex-alunos da instituição. Segundo a USP, o objetivo é "o aprimoramento e ampliação da relação da Instituição com a sociedade e o setor produtivo". O projeto foi batizado como "USP do Futuro". A iniciativa da universidade foi revelada pela Adusp (Associação de Docentes da USP). Em texto no site da entidade, a associação afirma que o trabalho da Mckinsey procura "criar um novo modelo de captação de recursos e de gestão do orçamento" e que poderia resultar em "uma possível mudança de legislação, bem como uma possível cobrança de mensalidade em cursos oferecidos pela USP". A Adusp cobrou explicações da reitoria. "Apenas quando desvelados com transparência todos os aspectos dessa questão, como deve ser na esfera pública, é que se poderá saber da verdadeira dimensão do fato", ressalta texto da associação. A reitoria da USP defendeu que não há "fundamento" à referência de cobrança de mensalidades nos cursos de graduação. "Esta é uma matéria regida pela Constituição Federal e sobre a qual as instituições públicas de ensino não têm qualquer ingerência", afirmou em nota. A reportagem procurou a empresa de consultoria, mas foi informada que a companhia não comentaria projetos em andamento. Ainda segundo a USP, o programa está em sua etapa inicial de diagnóstico e vai envolver entrevistas com gestores, dirigentes, ex-alunos, entre outros representantes da universidade. "À medida que se desenvolva, está prevista a ampliação do espectro de colaboradores e participantes", diz a nota. A USP enfrenta uma situação financeira grave. Desde 2013 os gastos com a folha de pagamento é maior do que a verba recebida pelo Estado, o que resultou em paralisação de obras, congelamento de contratações e dois planos de demissões voluntárias. Alckmin conheceu a iniciativa em audiência no dia 5 de setembro. A McKinsey & Company já participou de projetos para o governo estadual na área da educação. A empresa participou da elaboração do programa da rede estadual de educação chamado Educação - Compromisso de São Paulo, lançado em 2011, e que envolve uma série de ações de melhoria da educação, como valorização da carreira do professor. O último reajuste dos professores da rede ocorreu em 2014.