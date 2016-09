Richa entrega 51 novos veículos para renovar a frota do DER

O atendimento nas unidades do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR) será reforçado com mais 51 novos veículos. A entrega dos automóveis foi feita pelo governador Beto Richa nesta quarta-feira (21), no Palácio Iguaçu, em Curitiba. O investimento soma R$ 1,7 milhão.



“Os novos veículos irão ajudar os servidores do DER na fiscalização e monitoramento da qualidade do pavimento das estradas paranaenses”, afirmou o governador. Ele lembrou que na terça-feira (20) foram entregues 85 veículos para uso na área da saúde.



Richa afirmou que o Estado tem hoje o maior programa de manutenção da malha viária e ressaltou a importância da fiscalização. “Com o dinheiro que aplicamos, não queremos mais buracos nas estradas estaduais do Paraná. Queremos garantir segurança e conforto aos usuários”, afirmou.



O secretário de Infraestrutura e Logística, José Richa Filho, disse que o Paraná está investindo R$ 800 milhões em obras de manutenção dos 12 mil quilômetros de estradas estaduais. “Para a efetividade da aplicação desses recursos é fundamental que o DER-PR tenha estrutura para fiscalizar e acompanhar as obras”, disse ele.



RECURSOS - A compra dos automóveis foi feita mediante pregão eletrônico, com recursos do próprio DER, o que representou uma economia de cerca de 30% ao governo do estado. Com a aquisição, explica o diretor-geral do DER, Nelson Legal, haverá a renovação de 20% da frota atual do órgão. Atualmente, existem cerca de 250 automóveis no DER Paraná. “A compra é resultado da economia que fizemos dentro do DER. A frota de automóveis precisa de renovação”, disse ele.



SEGURANÇA – O superintendente da regional dos Campos Gerais do DER, Hamilton Luiz Boing, explicou que uma frota envelhecida gera custo elevado com manutenção. A regional receberá nove veículos. “Os novos automóveis vão ajudar na fiscalização e no trabalho administrativo. Isso vai garantir segurança aos servidores e garantir economia para o DER”, afirmou.



Confira os Escritórios Regionais que receberão os novos veículos:



Superindentência Regional Leste - Curitiba



ER Xisto - São Mateus do Sul



ER Médio Iguaçu - União da Vitória



Superintendência Regional Campos Gerais - Ponta Grossa



ER Cerne - Piraí do Sul



ER Centro-Oeste - Guarapuava



ER Centro-Sul - Irati



Superintendência Regional Norte – Londrina



ER Norte Pioneiro - Jacarezinho



ER Vale do Tibagi - Ibiporã



ER Norte Velho - Ibaiti



ER Vale do Ivaí - Apucarana



Superintendência Regional Noroeste - Maringá



ER Centro - Campo Mourão



ER Caiuá - Paranavaí



ER Entre Rios - Cruzeiro do Oeste



Superintendência Regional Oeste - Cascavel



ER Centro-Sudoeste - Francisco Beltrão



ER Vale do Chopim - Pato Branco



Sede do DER - Curitiba