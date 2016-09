Cida Borghetti reafirma compromisso com o Marco Legal da Primeira Infância

A vice-governadora Cida Borghetti reafirmou nesta terça-feira (20) o compromisso do Paraná de colocar em prática o Marco Legal da Primeira Infância (lei federal 13.257/2016) em todo o Estado. A declaração foi feita durante o Seminário da Primeira Infância, na Sociedade Paranaense de Pediatria, em Curitiba.



“O Brasil tem a lei mais avançada do mundo em relação à criança de zero a 6 anos. Contamos com iniciativas de apoio como esta para obtermos os resultados necessários”, afirmou a vice-governadora. O Marco Legal estabelece e consolida uma série de direitos das crianças de zero a seis anos completos.



O evento promovido pelo Hospital Pequeno Príncipe faz parte do Projeto Saber Mais, Participar Melhor, que além de ações em andamento busca a sistematização de abordagens com familiares de crianças, a produção de uma cartilha específica sobre o tema e a realização de cursos voltados para colaboradores sobre a primeira infância.



Para a diretora executiva do Hospital Pequeno Príncipe, Ety Cristina Forte Carneiro, o cuidado integral vai além do tratamento médico. “Cuidar, brincar, educar e aculturar faz parte de um processo de cuidado ao qual todas as crianças do Brasil e do mundo deveriam ter direito. É com esse cuidado e postura que conseguimos construir um cidadão pleno e feliz”, disse.



PALESTRAS - No início da tarde, os profissionais de saúde do Hospital Pequeno Príncipe assistiram à palestra “Desenvolvimento na Primeira Infância”, ministrada pela doutora em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano pela Universidade de São Paulo (USP) e professora adjunta da PUCPR, Rosa Marini Mariotto.



À noite, a palestra ficou por conta do doutor Saul Cypel, um dos maiores especialistas em neurologia infantil no Brasil, falou sobre a



“Neurociência e a Relevância da Primeira Infância no Desenvolvimento Humano”. Cypel é professor de Neurologia Infantil na USP e membro do Comitê de Especialistas e de Mobilização Social do Ministério da Saúde para o Desenvolvimento Integral da Primeira Infância.



No evento também foram apresentados trabalhos do hospital referentes ao tema, o plano de ação para o aprimoramento das atividades e um questionário de monitoramento das ações propostas. Além disso, o documentário “O Começo da Vida”, que é referência no assunto foi exibido aos participantes.



IMPLANTAÇÃO - No início do semestre, o Governo do Estado promoveu o 1º simpósio A Implantação do Marco Legal da Primeira Infância no Paraná. O evento mobilizou lideranças e profissionais do poder público e da iniciativa privada para debater estratégias e políticas públicas na área.



Foram abordadas ações na saúde, desde a gravidez; o desenvolvimento neural e a influência do meio nos primeiros dois anos de vida; e a proteção para as famílias mais carentes.