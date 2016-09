Prefeitura e Câmara Municipal homenageiam entidades e pessoas que contribuem para a melhora do trânsito em Curitiba

Entidades e cidadãos curitibanos que contribuíram com ações e trabalhos para a melhora do trânsito na capital paranaense foram homenageadas nesta terça-feira (20) pela Prefeitura de Curitiba e Câmara Municipal de Curitiba, dentro da programação da Semana Nacional do Trânsito. A homenagem foi instituída pela Lei Municipal nº 14.906/2016 e passará a ser realizada todos os anos, durante a Semana de Trânsito em Curitiba.

O evento foi realizado no auditório do Colégio e Faculdade Opet Bom Retiro e destacou a entrega de certificados de distinção honorífica aos selecionados por uma comissão especial formada por representantes de secretarias municipais e da Câmara Municipal.

“A Prefeitura e Câmara prestam o devido reconhecimento e homenagem a pessoas e entidades que, com ideias e ações muitas vezes simples, colaboram para que tenhamos um trânsito mais seguro na nossa cidade, em muitos casos salvando vidas, o que faz com que todo o trabalho realizado nessa área seja válido”, disse a secretária municipal de Trânsito, Luiza Simonelli.

Uma das homenageadas foi a psicóloga e especialista em trânsito Adriane Picchetto Machado, pesquisadora e autora de diversos artigos e livros na área de psicologia do trânsito e que atualmente é diretora da Qualità Avaliações Psicológicas e Treinamento LTDA. “Agradeço muito emocionada a esse reconhecimento pelo meu trabalho de 30 anos na psicologia no trânsito, tentando alterar e ajudar a modificar o comportamento humano, que é uma das grandes questões do trânsito. Nosso trabalho deve seguir em frente na segurança do trânsito, pois temos muitos desafios pela frente nessa área”, afirmou.

Entre as entidades, o Instituto Renault foi lembrado por ações de sustentabilidade socioambiental e projetos na educação para o trânsito em Curitiba, como O Trânsito e Eu, destinado a alunos do ensino fundamental, e Road Show, para jovens do ensino médio. “O Instituto Renault está muito honrado pelo reconhecimento, mas nada é realizado sozinho. É importantíssimo o trabalho de todos, do poder público, iniciativa privada, associações e sociedade civil. Somente com essa união teremos resultados concretos em termos de segurança no trânsito”, lembrou o vice-presidente da entidade, Caique Ferreira.

Participante do evento, a secretária especial dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Mirella Prosdocimo, destacou que Curitiba avançou muito na área de acessibilidade na cidade. “O pedestre, as pessoas com deficiência e os idosos foram colocados em primeiro lugar, antes dos veículos. Vamos conseguir transformar cada vez mais a cidade a partir do momento em que passarmos a olhar para o lado e ver o outro como um cidadão tão importante como nós próprios”, disse.

Também acompanharam a cerimônia o secretário municipal da Defesa Social, Renê Roberto Witek, e o presidente da Cohab Curitiba, Ubiraci Rodrigues, a coordenadora da educação integrada da Secretaria Municipal de Educação, Eliane Aparecida Trojan Butenas, o diretor das comissões especiais da Câmara Municipal de Curitiba, Robson Sabino Teles da Silva e a coordenadora pedagógica do Colégio e Faculdade Opet, Santina Brandalise.

Confira os homenageados:

Pessoas Físicas

Adriane Picchetto Machado – Psicóloga pela Universidade Federal do Paraná (UFPR), especialista em trânsito e em psicologia social pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR), especialista em psicologia do trânsito pelo Conselho Federal de Psicologia. Coordenadora dos cursos de especialização em trânsito da PUCPR no período de 1992 a 2001. Pesquisadora e autora de diversos artigos e livros na área de psicologia do trânsito. Professora e palestrante atuante nas áreas de comportamento no trânsito e avaliação psicológica. Atualmente é diretora da Qualità Avaliações Psicológicas e Treinamento LTDA.

Cristiane Lopuch – Professora da Escola Municipal Prefeito Linneu Ferreira do Amaral, localizada no bairro Cajuru. Desenvolve há dois anos o projeto Via Calma na escola. A partir de noções conceituais e práticas de trânsito em sala, o tema extrapola a aula. Com apoio de direção e equipe docente, faz a prática da Área Calma no recreio da escola.

Fernando Rosembaum – Artista plástico que há mais de dez anos está engajado na causa da ciclomobilidade. Foi um dos precursores da bicicletada em Curitiba, em 2005, e idealizador do mês da bicicleta no Paraná, que ocorre desde 2007. A partir de 2011, coordena a Bicicletaria Cultural, espaço colaborativo que promove cursos e serviços relacionado à bicicleta, além de arte, cultura e demais assuntos pertinentes a Curitiba.

Dr. Luiz Carlos Sobania – Médico ortopedista, membro da Sociedade de Ortopedia e Traumatologia, da comissão de políticas médicas da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, coordenador da câmara técnica de implantes da Associação Médica Brasileira, representante do Hospital de Clínicas na comissão de saúde da Justiça Federal do Paraná. Professor aposentado da UFPR, participou da concepção e da implantação do Siate no Paraná, junto com o Corpo de Bombeiros.

Matheus Andrey Francio Martins de Faria e Felipe Thomaz da Silva Vigo – Prefeito e vice prefeito da Cidade-Mirim Opet, um projeto especial da instituição e um importante diferencial na formação dos alunos da educação infantil e ensino fundamental. Fundada em maio de 1970 (na época, Colégio Lins de Vasconcellos) pelo professor Ney Lobo, a minicidade é estruturada em polos: político com prefeitura, câmara de vereadores e fórum; polo de serviços com centro comercial, banco e rádio; polo ambiental com posto de saúde, bosque e viveiro com pequenos animais; polo cultural com casa da família, centro cultural e brinquedoteca. Atualmente, é desenvolvido o projeto trânsito 2016 com o estudantes da turma Infantil V para estudar modais de trânsito e conhecer as principais leis do Código de Trânsito Brasileiro.

Patrícia Woellner de Souza – Diretora da Escola Municipal Governador Leonel de Moura Brizola, que começou a desenvolver atividades em educação para o trânsito por ter em frente à unidade um tráfego intenso de caminhões, ônibus e pedestres. Ela incentivou professores, estudantes, pais e comunidade a participar de ações relacionadas aos cuidados com o trânsito, demostrando ser uma gestora e cidadã consciente e responsável na comunidade em que atua.

Pedro Daniel Amaral Arruda – Diretor do Centro de Ensino Técnico (Centec) e um dos idealizadores do projeto Ciclomobilidade para Instrutores de Trânsito, que teve início em maio de 2016 e o objetivo formar instrutores de autoescola com uma nova mentalidade sobre o trânsito. Em parceria com a coordenação de mobilidade urbana da Secretaria Municipal de Trânsito, a ação visa trazer a temática da bicicleta na formação profissional daqueles que ensinarão novos condutores.

Raul Guilherme Urban – Jornalista da Secretaria Municipal de Comunicação, atualmente coordena a Rádio Mobilidade, responsável pelo boletim de trânsito publicado no site da Prefeitura de Curitiba. Estudioso do trânsito, acompanhou a evolução da mobilidade urbana na capital paranaense e continua a dar sua contribuição à cidade na edição de livros como a “História do Transporte Urbano de Curitiba – de 1887 a 2000”, publicado em 2004, e no trabalho diário na Rádio Mobilidade.

Rudnei Luís Lang – Policial rodoviário federal desde 1994, atualmente é coordenador pedagógico do Grupo Educação para o Trânsito da Polícia Rodoviária Federal, do qual também foi presidente. É um dos criadores do projeto Cinto nas Estradas, em ação na Rodoferroviária de Curitiba desde 2014, mostrando aos passageiros a importância do uso de cinto de segurança nos ônibus.

Urandy Ribeiro do Val – Empresário do bairro Hauer, faz parte do Conselho do Idoso de Curitiba. Atuante na região, é um cidadão preocupado com o trânsito, entre outros temas. Dentre suas reivindicações realizadas à Secretaria Municipal de Trânsito, destaca-se o pedido pela campanha sobre o sinal amarelo que, em 2016, entrou na programação da Semana Nacional do Trânsito na cidade.

Pessoas Jurídicas

Instituto Renault – Responsável pelas ações de sustentabilidade socioambiental da Renault do Brasil em Curitiba há seis anos. Atualmente, dois projetos têm destaque na educação para o trânsito na cidade: O Trânsito e Eu, para alunos do ensino fundamental, e Road Show, para jovens do ensino médio.

Federação das Indústrias do Estado do Paraná (Fiep) – A partir de 2015, o Sistema Fiep iniciou um ciclo de ações internas relacionadas ao tema mobilidade urbana em Curitiba e região metropolitana, por um processo educativo que favorece a reflexão sobre o tema, o bem estar e a qualidade de vida de seus colaboradores. A primeira ação apresentada foi o eixo “Mais Carona”, para incentivar, valorizar e oferecer benefícios aos colaboradores que adotarem a carona solidária como meio de transporte para o trabalho.