Philip Morris abre programa global de estágios. Há vagas em Curitiba

A Philip Morris Brasil (PMB) está com inscrições abertas para seu programa global de estágio, que será aplicado pela primeira vez no País. O INKOMPASS é destinado a estudantes que estejam a dois anos da graduação, tenham fluência em inglês e disponibilidade para trabalhar nas cidades de Barueri (SP), Curitiba (PR) e Santa Cruz do Sul (RS).



Dividido em dois ciclos, com duração total de um ano cada, o programa permite o desenvolvimento e o aprendizado de novas habilidades, em um ambiente de negócios desafiador e de grande diversidade cultural.



Os interessados devem realizar a inscrição no site do programa (https://www.inkompass.global/) até o dia 25 de outubro. O processo seletivo inclui dois testes online e uma dinâmica de grupo, que têm o objetivo de medir as habilidades do candidato em diferentes situações, além de sua capacidade de relacionamento interpessoal. O resultado final será divulgado em dezembro deste ano.



O primeiro ciclo do INKOMPASS irá de fevereiro a dezembro de 2017. O programa permite que o participante adquira habilidades em diferentes departamentos e áreas da companhia, por meio do sistema de job rotation. Na etapa seguinte, durante o mesmo período de 2018, o estudante tem a possibilidade de se aprofundar em uma área específica, com o objetivo de dominar os principais desafios, processos e oportunidades.



“Nosso objetivo é oferecer uma experiência de conhecimento mútuo. Ao mesmo tempo em que o participante vivencia a realidade de todas as áreas da companhia, nós também podemos analisar suas habilidades e capacidades em diferentes situações”, afirma Clara Bonetto, gerente de Desenvolvimento Organizacional.



O objetivo final do INKOMPASS é preparar o estudante para uma carreira de grande satisfação, com a possibilidade de receber uma oferta de emprego na Philip Morris International, antes mesmo da graduação.



Um dos benefícios do programa é a oportunidade de construir uma rede de relacionamentos internacional, por meio de um aplicativo de uso exclusivo dos participantes do programa ao redor do planeta. Isso proporciona a interação, troca de ideias e experiências com os estagiários de outros países, coaches e líderes da Philip Morris International, que integram a comunidade de estagiários do INKOMPASS.