Líderes de atos de rua contra Dilma saúdam Temer em dedicatória

PAULA REVERBEL SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em dedicatória dirigida ao presidente Michel Temer, Rogerio Chequer, um dos líderes do movimento Vem Pra Rua, um dos principais grupos pró-impeachment disse esperar que tenham "muitos projetos alinhados". A dedicatória foi escrita à mão por Chequer em um exemplar do livro "Vem Pra Rua: A História do Movimento Popular que Mobilizou o Brasil" a pedido de José Yunes, um dos melhores amigos do presidente. Ele esteve no lançamento do livro, na noite desta terça-feira (20). A mensagem diz: "Presidente, esperamos que tenhamos muitos projetos alinhados daqui para frente." Na despedida, Chequer acrescenta um "forte abraço". O outro líder do Vem Pra Rua, Colin Butterfield, também escreveu uma dedicatória a Temer. "Presidente, vamos mudar esse país. Conte conosco onde pudermos ajudar. Precisamos escancarar, desmontar e reconstruir!", registrou. Ele também mandou um "forte abraço". Por ser alto empresário da Cosan, Butterfield preferiu permanecer anônimo em sua articulação do movimento. Agora, se desligou da empresa e aparece como um dos autores do livro. Yunes também recebeu uma dedicatória de cada um dos dois líderes do movimento. O grupo foi um dos principais organizadores dos protestos que levaram centenas de milhares de pessoas às ruas pelo impeachment da presidente Dilma Rousseff em várias cidades do país. Leia a íntegra das dedicatorias: Presidente Esperamos que tenhamos muitos projetos alinhados daqui para frente. Forte abraço Chequer Presidente Vamos mudar esse país. Conte conosco onde pudermos ajudar. Precisamos escancarar, desmontar e reconstruir! Um forte abraço Colin José Yunes Obrigado pela presença e desejo sorte nesta empreitada da qual depende o nosso país. Conte conosco para ajudar. Abraço Chequer José Yunes Vamos com tudo! Temos que mudar nosso país. Vamos com tudo. Um forte abraço Colin