Liniker faz única apresentação na Ópera de Arame

O cantor Liniker volta a Curitiba para lançar seu primeiro disco, “Remonta”. Será uma única apresentação, no dia 15 de Outubro, na Ópera de Arame, com ingressos populares a partir de R$ 30. O cantor havia se apresentado na cidade em fevereiro, em espaço para mil pessoas, com ingressos esgotados uma semana antes do espetáculo.

Liniker é transgênero, se denomina cantora e é a personificação dos questionamentos de gênero levantados atualmente na sociedade; com voz potente que vai do grave ao agudo, tem chamado a atenção de grandes nomes da música brasileira, como Gilberto Gil e Daniela Mercury - mas é com seu público cativo, que lotou mais de 80 shows em oito meses antes mesmo do lançamento de seu primeiro álbum, que Liniker encontra sua força. Seu primeiro trabalho, despretensioso, gravado ao vivo na sala de um dos integrantes, com apenas três faixas, é “sem fírulas, mas com afeto”, como fez questão de classificar. Por isso, o EP de estreia de Liniker e os Caramelows – lançado no YouTube em outubro de 2015 foi chamado de Cru.

A resposta do público ao primeiro EP foi, a princípio, inesperada. Milhões de visualizações nos vídeos das músicas Caeu, Louise du Brésil e Zero. Passado o primeiro momento, o grupo entrou no Red Bull Studios São Paulo para registrar o seu primeiro disco: Remonta, que acaba de chegar às plataformas de streaming e teve as duas sessões de lançamento do álbum em São Paulo - com 1.600 lugares - esgotadas em apenas duas horas de venda.

Produzido por Marcio Arantes, o novo trabalho traz as conhecidas faixas do EP de estreia (e outras já cantadas nos shows) com uma nova roupagem, como se elas tivessem sido, de fato, remontadas. Além disso, quatro músicas inéditas foram gravadas. É o caso de “BoxOkê”, que foi registrada com a rapper Tássia Reis e a banda instrumental Aeromoças e Tenistas Russas. Mais nomes enriquecem a ficha técnica de Remonta. Marcelo Jeneci, Tulipa Ruiz e As Bahias e a Cozinha Mineira foram alguns dos artistas que passaram pelo estúdio para fazer participações especiais.

Todas as letras do disco são de autoria de Liniker, enquanto a parte musical foi pensada em conjunto por Marcio Arantes e o grupo Caramelows – formado por Rafael Barone (baixo), William Zaharanszki (guitarra), Pericles Zuanon (bateria), Márcio Bortoloti (trompete) e Renata Éssis (backing vocal).

Agora, chegou o momento de Liniker e os Caramelows apresentarem o novo show em Curitiba. Com novos figurinos, cenografia e repertório, o espetáculo também foi “remontado”. Outra novidade é a presença de mais três músicos de apoio: Fernando TRZ (teclados), Marja Nehme (percussão) e Eder Araújo (saxofone). Os ingressos estão à venda pelo site Sympla.

SERVIÇO:

Liniker e os Caramelows - Lançamento do CD Remonta

15 de Outubro, 21h

Ópera de Arame

Ingressos à venda no site www.sympla.com.br

Plateia: 1º lote – esgotado.

2º lote: a partir de R$ 35.

Plateia Premium: ESGOTADA.

Camarote: R$ 50,00 (meia entrada) / R$ 100,00 (inteira)